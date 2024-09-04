Ракетна атака по Україні: Ту-95МС здійснили пуски (оновлюється)

Не менше чотирьох бомбардувальників Ту-95МС випустили ракети Х-101

Російські окупанти близько 03:30 – 04:00 здійснили ракетні пуски по Україні. Щонайменше чотири борти Ту-95МС випустили крилаті ракети Х-101 з району міста Енгельс, тому до 05:00 можливий підхід ракет до повітряного простору України.

Про це повідомили моніторингові канали. Повітряні сили України поки що офіційно не підтверджували здійснення ворогом пусків. У низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

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04:45 Дві групи крилатих ракет у повітряному просторі України, обидві курсом на Київщину. Також в різних регіонах у небі перебуває до восьми безпілотників.

04:40 Перші крилаті ракети почали входити у повітряний простір України.

04:35 Окупанти запустили балістичні ракети по Харківщині, під ударом Чугуїв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі під час ракетної атаки 26 серпня було травмовано 10-річного хлопчика. А в Луцьку пошкоджені багатоповерхівки й, на жаль, є загиблий.

Приблизно з 8 ранку понеділка, 26 серпня, більша частина території України опинилася під черговим масовим ракетним ударом Росії. Вибухи фіксували у Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому, Вінниці, Кривому Розі, Хмельницькому та інших містах. Цей удар може пояснюватись як мінімум трьома причинами.