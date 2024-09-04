Загроза масованого ракетного удару: окупанти підняли у повітря Ту-95

Окупанти можуть запустити по Україні крилаті ракети Х-101

Російські окупанти, схоже за все, готують чергову повітряну атаку на Україну. З авіабази "Оленья" у Мурманській області РФ злетіло щонайменше сім ракетоносців Ту-95МС.

Про це повідомили Повітряні сили Україну. Інформацію підтверджують українські моніторингові канали.

"Відмічається активність 5-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", – сказано у повідомленні ПС ЗСУ.

Моніторингові канали пишуть, що літаків зафіксовано сім одиниць. Також зазначається, що трохи раніше окупанти підняли у повітря чотири Ту-22М3 з "Дягілєво", проте ця інформація не підтверджена.

Ворожі Ту-95МС будуть в районі Енгельса, на першому пусковому рубежі, близько 03:00 – 03:40 години ранку, якщо пуски будуть звідти, то чекати на ракети можна буде приблизно о 03:30 — 04:20. Якщо окупанти будуть пускати ракети з другого рубежу в районі Каспійського моря (04:00 — 04:30) – ракети можуть підлетіти до України близько 05:00 — 05:30.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі під час ракетної атаки 26 серпня було травмовано 10-річного хлопчика. А в Луцьку пошкоджені багатоповерхівки й, на жаль, є загиблий.

Приблизно з 8 ранку понеділка, 26 серпня, більша частина території України опинилася під черговим масовим ракетним ударом Росії. Вибухи фіксували у Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому, Вінниці, Кривому Розі, Хмельницькому та інших містах. Цей удар може пояснюватись як мінімум трьома причинами.