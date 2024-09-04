Угроза массированного ракетного удара: оккупанты подняли в воздух Ту-95

Оккупанты могут запустить по Украине крылатые ракеты Х-101

Российские оккупанты, похоже, готовят очередную воздушную атаку на Украину. С авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ взлетело по меньшей мере семь ракетоносцев Ту-95МС.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины. Информацию подтверждают украинские мониторинговые каналы.

"Отмечается активность 5 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", совершающих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — сказано в сообщении ПС ВСУ .

Мониторинговые каналы пишут, что самолетов зафиксировано семь единиц. Также отмечается, что чуть раньше оккупанты подняли в воздух четыре Ту-22М3 с "Дягилево", однако эта информация не подтверждена.

Вражеские Ту-95МС будут в районе Энгельса, на первом пусковом рубеже, около 03:00 — 03:40 часов утра, если пуски будут оттуда, то ждать ракет можно будет примерно в 03:30 — 04:20. Если оккупанты будут пускать ракеты со второго рубежа в районе Каспийского моря (04:00 — 04:30) — ракеты могут подлететь к Украине около 05:00 — 05:30.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе во время ракетной атаки 26 августа был травмирован 10-летний мальчик. А в Луцке повреждены многоэтажки и, к сожалению, погибший.

Приблизительно с 8 утра понедельника, 26 августа, большая часть территории Украины оказалась под очередным массовым ракетным ударом России. Взрывы фиксировали в Киеве, Харькове, Днепре, Полтаве, Кропивницком, Виннице, Кривом Роге, Хмельницком и других городах. Этот удар может объясняться как минимум тремя причинами.