"Не совершайте ошибок": Байден отреагировал на российский удар по Полтаве

Путин пытается сломить волю украинского народа

Президент США Джо Байден отреагировал на российский ракетный удар по Полтаве, произошедший 3 сентября. Напомним, тогда погиб 51 человек и еще 271 был ранен.

Байден самым решительным образом осудил ужасную атаку. Официальное сообщение об этом появилось на сайте Белого дома.

"Я решительно осуждаю это ужасное нападение. Это трагическое напоминание о продолжающихся и возмутительных попытках Путина сломить волю свободного народа. Но два с половиной года народ Украины стоит непоколебимо... Не совершайте ошибок: Россия не победит в этой войне. Победит народ Украины. И в этот трагический день, и каждый день Соединенные Штаты продолжают быть рядом", — говорится в сообщении.

Байден также отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину. Включая предоставление систем противовоздушной обороны и средств, необходимых для защиты страны.

В то же время следует отметить, что трагедия в Полтаве, не изменила политику Байдена относительно разрешения Украине бить по России дальнобойным оружием американского производства. Несмотря на ужасное количество жертв и раненых, дальше "решительного осуждения" российского террора дело не двинулось.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне ударили по Львову "Кинжалами". Повреждены жилые дома, пострадали люди. Сейчас известно о трех погибших.