Десятки іноземних компонентів продовжують знаходити в російських ракетах

Захід не перестає постачати російському режиму компоненти для зброї, якою вбивають українців. Так, у російській ракеті "Іскандер-М", однією з яких ворог 3 вересня вдарив по Полтаві, знайшли щонайменше 34 іноземні компоненти.

Це зазначається в інфографіці проєкту UA War Infographics. Аналітики вказали, що 27 компонентів у ракеті "Іскандер-М" виявилися виробництва Сполучених Штатів, ще чотири – Швейцарії, дві – Тайваню та один походив з Японії.

"Чи були американські деталі конкретно в тій ракеті, яка була випущена по Полтаві, публічно не повідомляли. Але це привід задуматись над тим, як посилювати боротьбу з обходом санкцій. Західні деталі знаходили навіть у зброї, виробленій у 2023 році", – зазначили аналітики.

Як повідомлялося раніше, вдень 3 вересня росіяни завдали ракетного удару по Полтаві. Згідно з останніми даними, загинуло понад 50 осіб, а понад 270 отримали поранення. Після цього у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у ДБР відкрили кримінальну справу за статтею про недбале ставлення до проходження військової служби.

Сполучені Штати, чиї компоненти найчастіше знаходять у російській зброї, не змінили політику щодо дозволу Україні бити по Росії далекобійною зброєю американського виробництва навіть попри трагедію у Полтаві. Загибель 50 та поранення майже 300 українців, схоже, жодним чином не хвилює Вашингтон та не змушує його до якихось дій.

Як писав "Телеграф", Росія має можливість і далі отримувати мікросхеми та інші компоненти. Причому близько 80% їх вироблено США. Ці мікросхеми є у складі крилатих ракет, якими Росія регулярно б’є по українських містах.