ВСУ "перемололи" спецподразделение арктической бригады РФ: должны были охранять границы с Финляндией

Большую часть бригады отправили в Украину еще в 2022 году

Вооруженные силы Украины уничтожили около 80% личного состава 80-й арктической мотострелковой бригады РФ, созданной в 2014 году для защиты приграничных территорий России с Норвегией и Финляндией. Силы обороны Украины перемололи окупантов в боях на Херсонщине.

Об этом сообщает издание Newsweek. Отмечается, что о безумных потерях бригады сообщили родственники погибших россиян.

Военный аналитик Крис О’Вики в своем аккаунте в сети X (Twitter) сообщил, что подавляющая часть российских солдат считается пропавшей без вести, поскольку командование не эвакуирует тела, обещая сделать это после "освобождения" Херсона.

"Несмотря на то, что это специализированное арктическое подразделение, большую часть бригады отправили в Украину еще в 2022 году. С тех пор, по словам родственников, многие ее бойцы были убиты или ранены, находясь на островах в Херсонской области", — пишет О’Вики.

Чтобы пополнить свои ряды, в 2023 году бригада начала набирать осужденных, дабы компенсировать огромные потери.

"По словам Ирины Ивановны, матери одного бойца бригады, который сейчас считается пропавшим без вести, "беспилотники гудят все время, на лодке не доберешься, бои продолжаются", — написал О’Вики.

80-я арктическая бригада

"Звонила в воинскую часть, мне сказали, что 80 процентов бригады погибли или ранены. Парень, служивший с моим сыном, получил ранение в живот. Он говорит, что мой сын там остался, а другой был ранен. Как так, что все проходили мимо моего сына?" – приводит слова женщины О’Вики.

"Мы своих не бросаем? 29 апреля мне выдали документ, что он пропал без вести. Говорят, когда освободят Херсон, тогда будут искать эти острова", — жалуется россиянка, которая гордилась тем, что ее сын отправился на так называемую "СВО".

Радовалась, что сын пошел на войну

Еще один российский военный, который в 2023 году присоединился к бригаде, 37-летний Сергей Романцов из Северодвинска, был направлен в тот же регион в апреле, но исчез за несколько недель, сообщила его семья.

"Из тюрьмы он пошел на войну. Мы поссорились по этому поводу. Я ему сказала: не надо, это билет в один конец. Ему осталось два года отсидеть, это безумие подписывать контракт. Он позвонил и сказал, что едет, не объясняя причин", — рассказала его сестра Нина.

"В конце апреля он позвонил по телефону и сказал, что прошел боевое крещение. А через неделю исчез… Никто не хочет туда идти — это верная смерть. Оставшиеся там тела, скорее всего, там и останутся. Туда невозможно попасть… Насколько я понимаю, их просто отправили в мясной штурм", — добавила россиянка.

О’Вики отмечает, что Украина начала регулярные рейды через реку Днепр после успешного освобождения Херсона и западного берега реки в конце 2022 года. Вооруженные силы Украины вернули контроль над частью левобережья Днепра в середине октября 2023 года.

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