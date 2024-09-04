Штурм Покровска: военный эксперт назвал два направления развития наступления окупантов

Украинским военным будет сложно перестроить логистику, опирающуюся на действующую авто- и железнодорожную сеть.

Первые штурмовые группы российских оккупантов могут появиться в окрестностях Покровска Донецкой области в ближайшие 10-15 дней. И потеря контроля над этим городом приведет к ухудшению логистики для ВСУ на Донбассе.

Об этом бывший сотрудник СБ Украины в консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак рассказал в комментарии "Телеграфу".

Больше читайте на "Телеграфе" в статье: "Все, что нужно знать о битве за Покровск: причины продвижения РФ, прогнозы, обстановка и последствия".

— Я жду штурма Покровска через полторы-две недели. Возможно, первые пехотные штурмовые группы уже [на днях] начнут появляться в Покровске, — считает он.

Аналитик объясняет, что Покровск это не классический город в понимании рядового гражданина – а это агломерация. Это типичная восточная Украина, когда один город переходит в другой, где можно путешествовать и даже не понять, что ты переместился географически в другую локацию.

— С 2014 года это большой логистический хаб ВСУ. Это и железная дорога, и автомобильные дороги. Это склады, ремонтные базы. Конечно, концептуально, если мы потеряем этот город, то у нас есть альтернативные варианты, однако они будут не такими удобными, выверенными и так далее. Это как если ты что-то делаешь долго, то привыкаешь и перестраиваешься уже трудно, — рассказывает военный эксперт.

По его мнению, если россияне захватят Покровск и выйдут на админграницу Донецкой области, то будут несколько вариантов дальнейших действий. Первый из них — в Днепропетровской области

— Враг раньше не заявлял о своих намерениях наступления на Днепропетровскую область, но ему ничего не мешает сделать это хоть завтра. И сказать, условно, мы пойдем брать Днепр. Это будет огромным ударом для нас. Там дальше поля, город Павлоград. Представим, если россиянам удастся захватить даже 5-10 квадратных километров Днепропетровской области, какой подъем будет для российской пропаганды, а для Украины наоборот провал. Днепр будет чувствовать напряжение. Запорожье также будет испытывать отдаленное чувство полуокружения, — предполагает он.

Второй вариант, по мнению Ивана Ступака, россияне будут пытаться уничтожить нашу военную группировку на Донбассе, разделенную на две части.

Ранее "Телеграф" писал, что военный аналитик Евгений Дикий объяснил: битва за Покровск только начинается и сравнил его с Бахмутом и Авдеевкой.