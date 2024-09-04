Почему русские продвигаются под Покровском: военный аналитик назвал три причины

Удерживать врага в чистом поле очень проблематично, говорит ветеран АТО

Продвижение российских оккупантов в направлении Покровска на Донетчине трудно остановить по трем объективным причинам, которым Силы обороны Украины пока не могут ничего противопоставить.

Об этом военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий рассказал в комментарии "Телеграфу".

Больше читайте на "Телеграфе" в статье: "Все, что нужно знать о битве за Покровск: причины продвижения РФ, прогнозы, обстановка и последствия".

По его мнению, наступление врага очень трудно сдерживать по следующим причинам:

· на этом направлении враг сконцентрировал свои самые большие по численности силы;

· эти силы являются одними из наиболее боеспособных подразделений противника;

· наступление врага активно поддерживает авиация.

– Поэтому сдерживать его в чистом поле, действительно, очень проблематично. Ни одна сделанная в грунте фортификация не способна долго выдерживать удары 500-килограммовых авиабомб. Таким образом, там происходит постепенное продвижение врага, – объяснил он.

По мнению Дикого, в ближайшие пару недель враг дойдет до Покровска.

— Хотя, в принципе, есть вариант, что враг зацепится за Селидово и там может застрять. Но я бы скорее все-таки исходил из худшего сценария, что до Покровска враг дойдет где-то до середины сентября, — прогнозирует аналитик.

Ранее "Телеграф" писал, что военный аналитик Константин Машовец объяснил, почему россияне сейчас не смогут захватить Покровск.