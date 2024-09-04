Чому росіяни просуваються під Покровськом: військовий аналітик назвав три причини

Стримувати ворога в чистому полі дуже проблематично, каже ветеран АТО

Просування російських окупантів у напрямку Покровська на Донеччині важко зупинити через три об’єктивні причини, яким Сили оборони України поки не можуть нічого протиставити.

Про це військовий аналітик та ветеран АТО Євген Дикий розповів у коментарі "Телеграфу".

Більше читайте на "Телеграфі" у статті: "Все, що потрібно знати про битву за Покровськ: причини просування РФ, прогнози, обстановка та наслідки".

На його думку, що наступ ворога дуже важко стримувати з таких причин:

· на цьому напрямку ворог сконцентрував свої найбільші за чисельністю сили;

· ці сили є одними з найбільш боєздатних підрозділів противника;

· наступ ворога активно підтримує авіація.

— Тому стримувати його в чистому полі дійсно дуже проблематично. Жодна зроблена в грунті фортифікація не здатна довго витримувати удари 500-кілограмових авіабомб. Таким чином, там відбувається поступове просування ворога, — пояснив він.

На думку Дикого, в найближчі пару тижнів ворог дійде до Покровська.

— Хоча в принципі є варіант, що ворог зачепиться за Селідове і там може застрягти. Але швидше я все ж таки виходив би з гіршого сценарію, що до Покровська ворог дійде десь до середини вересня, — прогнозує аналітик.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий аналітик Костянтин Машовець пояснив, чому росіяни зараз не зможуть захопити Покровськ.