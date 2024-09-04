Штурм Покровська: військовий експерт назвав два напрямки розвитку наступу окупантів

Українським військовим буде складно перелаштувати логістику, яка опирається на діючу авто- і залізничну мережу.

Перші штурмові групи російських окупантів можуть з’явитися на околицях Покровська Донецької області у найближчі 10-15 днів. І втрата контролю над цим містом призведе до погіршення логістики для ЗСУ на Донбасі.

Про це колишній співробітник СБ України в консультант комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак розповів у коментарі "Телеграфу".

Більше читайте на "Телеграфі" у статті: "Все, що потрібно знати про битву за Покровськ: причини просування РФ, прогнози, обстановка та наслідки".

— Я чекаю на штурм Покровська через півтора-два тижні. Можливо, якісь перші піхотні штурмові групи вже [цими днями] почнуть з’являтися в Покровську, — вважає він.

Аналітик пояснює, що Покровськ це не класичне місто у розумінні пересічного громадянина — це агломерація. Це типова східна Україна, коли одне місто переходить в інше, де можна подорожувати і навіть не зрозуміти, що ти вже перемістився географічно в іншу локацію.

— З 2014 року це великий логістичний хаб ЗСУ. Це і залізниця, і автомобільні дороги. Це склади, ремонтні бази. Звичайно, концептуально, якщо ми втратимо це місто, то у нас є альтернативні варіанти, проте вони будуть не такими зручними, вивіреними і таке інше. Це як, коли ти щось робиш довго, то звикаєш і перебудуєшся вже важко, — розповідає військовий експерт.

На його думку, якщо росіяни захоплять Покровськ і вийдуть на адмінкордон Донецької області, то матимуть кілька варіантів подальших дій. Перший з них – у Дніпропетровській області

— Ворог раніше не заявляв про свої наміри наступу на Дніпропетровську область, але йому нічого не заважає зробити це хоч завтра. І сказати, умовно, ми підемо брати Дніпро. Це буде великим ударом для нас. Там далі поля, місто Павлоград. Уявімо, якщо росіянам вдасться захопити навіть 5-10 квадратних кілометрів Дніпропетровської області, яке піднесення буде для російської пропаганди, а для України навпаки — провал. Дніпро відчуватиме напруження. Запоріжжя також відчуватиме на собі віддалене відчуття напівоточення, — припускає він.

Другий варіант, на думку Івана Ступака, росіяни будуть намагатися знищити наше військове угруповання на Донбасі, розділене на дві частини.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий аналітик Євген Дикий пояснив: битва за Покровськ тільки починається і порівняв його з Бахмутом і Авдіївкою.