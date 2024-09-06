Наступление россиян под Покровском захлебнулось: ВСУ нашли слабое место в 50 километрах

Это слабое место россиян – далеко от Покровска.

Ситуация на фронте остается напряженной, особенно в Покровском направлении. В последние дни сопровождались жестокими боями на северном и южном флангах, где украинские защитники сдерживают наступление российских войск.

Несмотря на ограниченные ресурсы, Вооруженным Силам удалось приостановить продвижение россиян в районе Покровска благодаря стратегическим решениям командования. Как именно это удалось сделать, рассказал "Телеграфу" военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Какая ситуация на Покровском направлении сейчас

"Ситуация на Покровском направлении с учетом того, что мы ввели туда оперативные резервы (в Гродовку, Новогродовку), стабилизировалась. Там идут жестокие бои, при этом противника на Покровском направлении мы приостановили", — говорит Стариков.

Что касается Селидового, то бои сейчас идут у села Михайловка в нескольких километрах от города. В самое Селидово заходят разведывательно-диверсионные группы, но пехота не заходит.

Когда россияне пошли на Покровск и Селидово, нужно было что-то делать, чтобы приостановить их продвижение, а ресурсы у нас ограничены. Поэтому было принято решение не дать русским войскам расширить фронт в районе Гродовки и Новогродовки.

Ситуация на покровском направлении, карта DeepStateMap

Ситуация на южном фланге

Одной из самых горячих точек на фронте сейчас является южный фланг — в районе населенных пунктов Галицыновка и Украинск, что в Покровском районе Донецкой области. Украинск, по словам Старикова, является очень важным оборонным пунктом, и, в случае если он будет потерян, ВСУ вынуждены будут отойти из Невельского и до Красногоровки, чтобы не попасть в котел. Это произойдет в случае, если россиянам удастся срезать этот выступ фланга.

Северный фланг

Ситуация на Торецком направлении

Что касается продвижения ВСУ в участке Нью-Йорка возле Торецка, то это важный тактический, а не стратегический успех, считает военный эксперт. И он связан с ситуацией на южном фланге, куда россияне вынуждены были опрокинуть значительные ресурсы. Силы обороны Украины воспользовались ослаблением боевых порядков россиян на северном участке фронта и нанесли удар. Это и привело к снижению давления оккупантов на Покровск.

Однако российская армия наступает на Торецк, пытаясь с севера обойти Нью-Йорк и не дать нашим военным закрепиться на занимаемых рубежах. Нелиповка, которую 5 сентября отразили ВСУ, была важной, ведь она расположена посредине между Нью-Йорком и Торецком. И опять же — ее отбили, чтобы наши военные не оказались в угрожающей ситуации.

"Несмотря на то, что это относительно далеко (в 50 км от Покровска, — Ред.), в этом районе идут серьезные бои, которые будут влиять на ситуацию на Покровском направлении".

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ возобновили позиции возле Нью-Йорка. Однако россиянам удалось продвинуться в другом направлении.