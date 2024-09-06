ВСУ восстановили позиции возле Нью-Йорка, но россияне продвинулись в другом направлении: где именно (карта)

Армия РФ продвинулась возле Песчаного и еще некоторых населенных пунктов

В пятницу, 6 сентября, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили об отражении Силами обороны позиций в Донецкой области. По их данным ВСУ восстановили позиции у Нью-Йорка.

Кроме того, украинские защитники закрепились возле Нелиповки и близ Липцов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Телеграмм-канале проекта.

Информация подтверждается картами.

В то же время враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галицыновке. Эти населенные пункты расположены в Донецкой области и относятся к трудным направлениям боев, в частности, Покровского.

"По поводу хороших новостей, то ожидайте завтра официальную информацию", — добавляют в DeepState.

Напомним, что российская армия пытается активно давить на направление Покровска. Еще с августа продолжаются ожесточенные бои у населенного пункта Нью-Йорк.

На днях стало известно, что ВСУ удалось остановить наступление россиян возле Покровска. Однако это направление остается самым горячим. Здесь за сутки произошло 42 боевых столкновений из 151. Также украинским бойцам удалось добиться успеха на Харьковском направлении.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Владимир Путин снова вернулся к заявлениям о переговорах.