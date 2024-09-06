Война — день 926: ВСУ остановили движение РФ под Покровском и продвинулись на Харьковщине
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Оперативно о главном за сутки
Вторжение РФ в Украину продолжается уже 926 сутки, а боевые действия разворачиваются по всей линии фронта. Хотя ВСУ и удалось остановить наступление россиян возле Покровска, это направление остается самым горячим. Здесь за сутки произошло 42 боевых столкновений из 151. Также украинским бойцам удалось добиться успеха на Харьковском направлении. В то же время Владимир Путин снова вернулся к заявлениям о переговорах.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 6 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 В Генштабе информируют, что на Покровском направлении с начала этих суток шли 42 боя в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка и Михайловка. Силы обороны отразили 37 наступательных действий, пять, по состоянию на 22:00 5 сентября, еще продолжаются.
На втором по количеству боевых столкновений, Кураховском направлении, враг 28 раз проводил наступательные действия вблизи Лисовки, Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Украинские защитники остановили 24 атаки, четыре, по состоянию на 22:00 5 сентября, – еще продолжаются.
О том, что происходило 3 сентября, читайте в трансляции:Война — день 923: оккупанты давят на трех направлениях, а в России слышны взрывы
С ситуацией в Украине за 4 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 924: захватчики активизировались под Харьковом и давят возле Покровска
О новостях и событиях 5 сентября мы рассказывали здесь:Война — день 925: под Покровском идут активные бои, а россияне меняют тактику обстрелов