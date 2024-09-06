Война — день 926: ВСУ остановили движение РФ под Покровском и продвинулись на Харьковщине

Оперативно о главном за сутки

Вторжение РФ в Украину продолжается уже 926 сутки, а боевые действия разворачиваются по всей линии фронта. Хотя ВСУ и удалось остановить наступление россиян возле Покровска, это направление остается самым горячим. Здесь за сутки произошло 42 боевых столкновений из 151. Также украинским бойцам удалось добиться успеха на Харьковском направлении. В то же время Владимир Путин снова вернулся к заявлениям о переговорах.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 6 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Генштабе информируют, что на Покровском направлении с начала этих суток шли 42 боя в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка и Михайловка. Силы обороны отразили 37 наступательных действий, пять, по состоянию на 22:00 5 сентября, еще продолжаются.

Покровское направление на карте Deep State

Покровское направление на карте Deep State

На втором по количеству боевых столкновений, Кураховском направлении, враг 28 раз проводил наступательные действия вблизи Лисовки, Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Украинские защитники остановили 24 атаки, четыре, по состоянию на 22:00 5 сентября, – еще продолжаются.

Кураховское направление на карте Deep State

О том, что происходило 3 сентября, читайте в трансляции:Война — день 923: оккупанты давят на трех направлениях, а в России слышны взрывы

С ситуацией в Украине за 4 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 924: захватчики активизировались под Харьковом и давят возле Покровска

О новостях и событиях 5 сентября мы рассказывали здесь:Война — день 925: под Покровском идут активные бои, а россияне меняют тактику обстрелов