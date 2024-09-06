Путин с Ираном подготовили новую партию вооружения для атак по Украине: в СМИ рассказали, о чем идет речь

Российские солдаты уже прошли соответствующее обучение

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года заключил договор с Ираном. Вскоре Россия может получить партию двух типов баллистических ракет, чтобы продолжить атаки по мирным городам Украины.

Об этом сообщает Sky News.

"Обе стороны борются за оружие, и в настоящее время Россия увеличила свое внутреннее производство, но оно отчаянно нуждается в оружии из Ирана и Северной Кореи", — говорит аналитик Шон Белл.

По его словам, поставка Ираном баллистических ракет в Россию выглядит "неизбежной". Это будет два типа баллистических ракет малой дальности.

"Они дадут России больший объем ракет, но это также означает, что ограниченные поставки российских ракет "Искандер" теперь могут быть сосредоточены на целях большой дальности — это вызывает большую обеспокоенность", — говорит он.

Аналитик отметил, что в последние недели российские военные проходили учения в Иране. И хотя детали этого учения неизвестны, они свидетельствуют о скорой поставке оружия.

Напомним, в августе агентство Reuters сообщало, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Вероятное количество ракет, которые может получить РФ, несколько сотен единиц.

"Телеграф" рассказывал, что Иран может поставить России баллистические ракеты класса "земля-земля" дальностью более 300 км и даже 700 км. Хотя раньше, опасаясь дальнейших санкций и международной изоляции, страна воздерживалась от передачи огромных запасов высокоточных ракет России.