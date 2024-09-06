Путін з Іраном підготовували нову партію озброєння для атак по Україні: у ЗМІ розповіли, про що йдеться

Російські солдати вже пройшли відповідне навчання

Президент РФ Володимир Путін у грудні 2023 року уклад договір з Іраном. Невдовзі Росія може отримати партію двох типів балістичних ракет, щоб продовжити атаки по мирних містах України.

Про це повідомляє Sky News.

"Обидві сторони борються за зброю, і на цей час Росія збільшила своє внутрішнє виробництво, але вона відчайдушно потребує зброї з Ірану і Північної Кореї", — каже аналітик Шон Белл.

За його словами, постачання Іраном балістичних ракет до Росії виглядає "неминучим". Це буде два типи балістичних ракет малої дальності.

"Вони дадуть Росії більший обсяг ракет, але це також означатиме, що обмежені поставки російських ракет "Іскандер" тепер можуть бути зосереджені на цілях великої дальності — це викликає велике занепокоєння", — каже він.

Аналітик зауважив, що останніми тижнями російські військові проходили навчання в Ірані. І хоча деталі цього навчання не відомі, вони свідчать про скоре постачання зброї.

Нагадаємо, у серпні агентство Reuters повідомляло, що найближчим часом Іран може передати РФ балістичні ракети малої дальності Fath 360. Ймовірна кількість ракет, яку може отримати РФ, декілька сотень одиниць.

"Телеграф" розповідав, що Іран може поставити Росії балістичні ракети класу "земля-земля" дальністю понад 300 км і навіть до 700 км. Хоча раніше, побоюючись подальших санкцій та міжнародної ізоляції, країна утримувалась від передачі своїх величезних запасів високоточних ракет Росії.