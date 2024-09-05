Трагедія в Полтаві: Зеленський пояснив велику кількість загиблих

Загинуло 54 людини

Ракета під час атаки на Полтаву 3 вересня летіла близько трьох хвилин. Росіяни ретельно прорахували свій ракетний удар, щоб ніхто не встиг сховатись.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю телевізійному каналу США NBC News. Зеленський сказав, що атака на Полтаву, яка сталась 3 вересня, — це чергова українська трагедія.

Удар був прорахованим так, щоб люди, які були у навчальному центрі, не встигли спуститись в бомбосховище. "І зараз вважається, що багато з них поранені або вбиті були саме в момент їх спуску в бомбосховище", — сказав очільник країни.

Володимир Зеленський додав, що люди у навчальному центрі швидко відреагували на ворожий обстріл. Та їм все одно не вистачило часу, аби спуститись в укриття.

Ракетний удар по Полтаві 3 вересня: що відомо

Уранці 3 вересня росіяни поцілили по навчальному центрі у Полтаві. У результаті влучання балістичної ракети зруйновано частину шестиповерхового корпусу, є також пошкодження багатоквартирних будинків, офісного приміщення та приватних осель.

Згідно з інформацією, станом на ранок 5 вересня у результаті атаки загинуло 54 людини. Постраждалих — майже 300. 26 людей залишаються у лікарнях.

У російській ракеті "Іскандер-М", однією з яких вдарили по Полтаві, знайшли щонайменше 34 іноземні компоненти. "Телеграф" розповідав, що серед них були компоненти зі США, Швейцарії, Тайваню та Японії.

Раніше "Телеграф" писав, що у Полтаві масово здають кров після ранкового ракетного обстрілу. Також там розгорнули Оперативний штаб для надання допомоги.