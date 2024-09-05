Трагедия в Полтаве: Зеленский объяснил большое количество погибших

Погибли 54 человека

Ракета при атаке на Полтаву 3 сентября летела около трех минут. Россияне тщательно просчитали свой ракетный удар, чтобы никто не успел скрыться.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телевизионному каналу США NBC News. Зеленский сказал, что атака на Полтаву, которая произошла 3 сентября, — это очередная украинская трагедия.

Удар был просчитан так, чтобы люди, находившиеся в учебном центре, не успели спуститься в бомбоубежище. "И сейчас считается, что многие из них ранены или убиты были именно в момент их спуска в бомбоубежище", — сказал глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что люди в учебном центре быстро отреагировали на вражеские обстрелы. Но им все равно не хватило времени, чтобы спуститься в укрытие.

Ракетный удар по Полтаве 3 сентября: что известно

Утром 3 сентября россияне атаковали учебный центр в Полтаве. В результате попадания баллистической ракеты разрушена часть шестиэтажного корпуса, есть также повреждения многоквартирных домов, офисного помещения и частных домов.

Согласно информации, по состоянию на утро 5 сентября в результате атаки погибли 54 человека. Пострадавших почти 300. 26 человек остаются в больницах.

В российской ракете "Искандер-М", одной из которых ударили по Полтаве, нашли по меньшей мере 34 иностранных компонента. "Телеграф" рассказывал, что среди них были компоненты из США, Швейцарии, Тайваня и Японии.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтаве массово сдают кровь после утреннего ракетного обстрела. Также там развернули Оперативный штаб по оказанию помощи.