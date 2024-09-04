Война — день 924: захватчики активизировались под Харьковом и давят возле Покровска

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте продолжает накаляться, а за предыдущие сутки там произошло почти две сотни боевых столкновений, из которых 60 только на Покровском направлении. В этот район противник не только стянул наибольшее количество войск, но и задействовал наиболее боеспособные подразделения, а также активно применяет авиацию. Вместе с тем, эксперты считают, что сейчас россиянам не удастся захватить Покровск из-за необходимости отвлекать войска на другие направления. В частности, активизация россиян была замечена на Харьковском направлении.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 4 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Ресурс DeepState сообщил о захвате россиянами Пречистовки и продвижении в районе Водяного (возле Угледара).

О новостях и событиях 1 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 921: россияне продвигаются под Покровском и готовятся к новым обстрелам

О том, что происходило 2 сентября, читайте в трансляции: Война — день 922: россияне яростно штурмуют под Покровском и продвигаются в других местах

С ситуацией в Украине за 3 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 923: оккупанты давят на трех направлениях, а в России слышны взрывы