В Днепре и Павлограде раздавались взрывы: что известно об атаке РФ

Была угроза и для Кривого Рога

Вечером, 4 августа, в Днепре и Павлограде раздались взрывы. До этого по всей Днепропетровской области объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Следует отметить, что сообщения об опасности в Днепропетровской области были в 18:25. Тогда Воздушные силы предупреждали о возможных пусках врагом баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления", — писали военные.

В 18:31 Воздушные силы призвали жителей Днепра направляться в укрытие. Через минуту в 18.32 в городе услышали взрывы, о чем написали местные СМИ.

По предварительным данным, враг мог ударить по городу ракетой типа "Искандер-М". Корреспонденты "Суспильного" в 18:35 написали, что взрывы также слышали и в Павлограде.

Воздушные силы призвали также жителей Кривого Рога уходить в укрытие.

По состоянию на 18.59 воздушную тревогу в Днепропетровской области отменили. В городском совете и ОВА не комментировали последствия взрывов в Днепре и Павлограде.

Ранее "Телеграф" писал, что после пяти часов утра в среду, 4 сентября, во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы во Львове. Враг нанес по городу ракетный удар, повреждены жилые дома, погибли семь человек, среди которых двое детей.