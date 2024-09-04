У Дніпрі та Павлограді лунали вибухи: що відомо про атаку РФ

Була загроза і для Кривого Рогу

Ввечері, 4 серпня, у Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи. Перед цим по всій Дніпропетровській області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Варто зауважити, що повідомлення про небезпеку у Дніпропетровській області були о 18:25. Тоді Повітряні сили попереджали про можливі пуски ворогом балістики.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку", — писали військові.

О 18:31 Повітряні сили закликали жителів Дніпра прямувати в укриття. Через хвилину о 18:32 у місті почули вибухи, про що написали місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, ворог міг вдарити по місту ракетою типу "Іскандер-М". Кореспонденти Суспільного о 18:35 написали, що вибухи також чули й в Павлограді.

Повітряні сили закликали також жителів Кривого Рогу йти в укриття.

Станом на 18:59 повітряну тривогу в Дніпропетровській області скасували. В міській раді і в ОВА не коментували наслідки вибухів у Дніпрі й Павлограді.

Раніше "Телеграф" писав, що після п'ятої години ранку у середу, 4 вересня, під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи у Львові. Ворог завдав по місту ракетного удару, пошкоджено житлові будинки, загинули семеро людей, серед яких — двоє дітей.