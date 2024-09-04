У Дніпрі та Павлограді лунали вибухи: що відомо про атаку РФ
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Була загроза і для Кривого Рогу
Ввечері, 4 серпня, у Дніпрі та Павлограді пролунали вибухи. Перед цим по всій Дніпропетровській області оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Варто зауважити, що повідомлення про небезпеку у Дніпропетровській області були о 18:25. Тоді Повітряні сили попереджали про можливі пуски ворогом балістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку", — писали військові.
О 18:31 Повітряні сили закликали жителів Дніпра прямувати в укриття. Через хвилину о 18:32 у місті почули вибухи, про що написали місцеві ЗМІ.
За попередніми даними, ворог міг вдарити по місту ракетою типу "Іскандер-М". Кореспонденти Суспільного о 18:35 написали, що вибухи також чули й в Павлограді.
Повітряні сили закликали також жителів Кривого Рогу йти в укриття.
Станом на 18:59 повітряну тривогу в Дніпропетровській області скасували. В міській раді і в ОВА не коментували наслідки вибухів у Дніпрі й Павлограді.
Раніше "Телеграф" писав, що після п'ятої години ранку у середу, 4 вересня, під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи у Львові. Ворог завдав по місту ракетного удару, пошкоджено житлові будинки, загинули семеро людей, серед яких — двоє дітей.