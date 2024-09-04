Війна — день 924: загарбники активізувалися під Харковом і тиснуть біля Покровська

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті продовжує розпалюватися, а за попередню добу там сталося майже дві сотні бойових зіткнень, з яких 60 лише на Покровському напрямку. У цей район противник не тільки стягнув найбільшу кількість військ, а й пустив в дію найбільш боєздатні підрозділи, а також активно застосовує авіацію. Разом з тим експерти вважають, що зараз росіянам не вдасться захопити Покровськ через необхідність відволікати війська на інші напрямки. Зокрема, активізацію росіян було помічено на Харківському напрямку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 4 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ресурс DeepState повідомив про захоплення росіянами Пречистівки та просування в районі Водяного (біля Вугледару).

Про новини та події 1 вересня ми розповідали тут: Війна — день 921: росіяни просуваються під Покровськом і готуються до нових обстрілів

Про те, що відбувалося 2 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 922: росіяни люто штурмують під Покровськом і просуваються в інших місцях

З ситуацією в Україні за 3 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 923: окупанти тиснуть на трьох напрямках, а в Росії чути вибухи