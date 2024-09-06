"Морской воробей" и усиление ПВО: США объявили новый пакет помощи Украине (список)

Пакет предоставит Украине дополнительные возможности для защиты от российской агрессии

Соединенные Штаты Америки выделили очередную военную помощь Украине. Речь идет об оружии на $250 млн. Выделение помощи сначала анонсировал министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи контактной группы по обороне Украины, на авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу, 6 сентября.

Позже на сайте Минобороны США появился точный перечень оружия, которое Штаты должны в ближайшее время передать Украине.

"Это объявление является шестьдесят пятым траншем военного оборудования, которое будет предоставлено администрацией Байдена из запасов Министерства обороны для Украины. Этот пакет президентских распоряжений (PDA), ориентировочная стоимость которого составляет 250 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения своих обязательств", — говорится в сообщении.

В список вошли:

ракеты RIM-7 и поддержка противовоздушной обороны;

ракеты для Stinger;

боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и ведущим наведением (TOW) – противотанковые ракетные комплексы.

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры M113;

машины с защитой от мин и засад (MRAP);

боеприпасы и гранаты для стрелкового оружия;

патрульные катера;

морское обучающее оборудование;

оборудование и боеприпасы для взрыва, запасные части и вспомогательное оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по вопросам обороны Украины и связанные с ней коалиции сил и средств, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии", — в заключение написали в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина этой осенью может получить дальнобойные ракеты к F-16. Однако окончательное решение еще не принято.