"Морський горобець" та посилення ППО: США оголосили новий пакет допомоги Україні (список)

Пакет надасть Україні додаткові можливості для захисту від російської агресії

Сполучені Штати Америки виділили чергову військову допомогу Україні. Йдеться про зброю на $250 млн. Виділення допомоги спершу анонсував міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі контактної групи з питань оборони України, на авіабазі Рамштайн в Німеччині в п’ятницю, 6 вересня.

Пізніше на сайті Міноборони США з’явився точний перелік зброї, яку Штати мають найближчим часом передати Україні.

"Це оголошення є шістдесят п’ятим траншем військового обладнання, яке буде надано адміністрацією Байдена з запасів Міністерства оборони для України. Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 250 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання своїх зобов’язань", — йдеться в повідомленні.

До переліку зброї увійшли:

ракети RIM-7 та підтримка протиповітряної оборони;

ракети для Stinger;

боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW) — протитанкові ракетні комплекси.

протитанкові системи Javelin та AT-4;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

машини із захистом від мін та засідок (MRAP);

боєприпаси та гранати для стрілецької зброї;

патрульні катери;

морське навчальне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підриву та запасні частини й допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції сил і засобів, щоб задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії", — насамкінець зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна цієї осені може отримати далекобійні ракети до F-16. Проте остаточне рішення ще не прийнято.