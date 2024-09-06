Россияне пытаются захватить Курахово и Угледар: почему для них эти города важны - ISW

Ранее российская армия уже пыталась захватить Угледар, но потерпела неудачу

Российские войска активизировали попытки захватить Курахово и Угледар в Донецкой области. Их цель — не допустить передислокации украинских войск для усиления обороны Покровска.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российские войска с начала сентября значительно усилили наступательные действия вблизи Угледара и достигли незначительных тактических успехов в этом районе. Согласно геолокационным кадрам, россияне недавно продвинулись в центр Пречистовки (к западу от Угледара). В то же время, отмечают аналитики, на фоне активизации под Угледаром, в ближайшей перспективе не ожидается снижения наступательных усилий РФ в других точках на западе Донецкой области.

Российские войска активизировали наступательные операции вблизи Угледара вскоре после того, как начали расширять южный фланг Покровского выступа. Им удалось частично расширить южный участок Покровского выступа и россияне продолжают усилия по тактическому охвату украинских позиций к востоку от Горняка и к северу от Красногоровки.

"Активизация России возле Угледара, вероятно, направлена ​​на давление на западный фланг украинской обороны в районе западнее и юго-западнее Донецка, поскольку российские силы приближаются к Курахово на восточном фланге. Российские наступательные операции вдоль трассы О-0532 между Константиновкой и Угледаром дают российским войскам пути для продвижения, которые бы поддержали попытку захватить Курахово на севере, так и российские усилия по охвату и захвату Угледара на западе", — пояснили аналитики.

По их мнению, российское военное командование, вероятно, надеется, что возможный захват Курахово и Угледара даст их армии достичь быстрых тактических успехов вдоль шоссе Н-15. Однако по мнению аналитиков, россияне столкнутся с проблемами при попытке захватить эти населенные пункты.

Если РФ все же удастся захватить Угледар, будет устранен украинский опорный пункт, который не давал российским войскам продвинуться к шоссе H-15 с юга. Вместе с тем, отмечают в ISW, захват Угледара не будет решающим фактором для выхода армии РФ на шоссе.

"Угледар находится в 23 километрах южнее шоссе H-15, а территория между Угледаром и шоссе в основном состоит из открытых полей, которые требовали бы от российских войск проведения успешных механизированных штурмов для более быстрого тактического достижения", — пишут аналитики.

При этом предполагаемый захват Курахово лишит украинские войска важной оборонной точки. Однако населенные пункты к западу от него вдоль шоссе H-15 также дают возможности для обороны, и нет оснований полагать, что российские силы смогут быстрее продвигаться на запад от Курахово, если украинские силы решат обороняться в этих населенных пунктах, считают в ISW.

Там добавили, что основным приоритетом российского военного командования продолжает оставаться Покровск. Вероятно, усиление наступления на западе Донецкой области является второстепенным. Основная его цель, по всей видимости в том, чтобы сковать украинские силы на западе Донецкой области и не допустить их передислокацию для усиления обороны Покровска.

Как сообщал "Телеграф", главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинским военным удалось остановить продвижение россиян на Покровском направлении. За последние 6 дней армия России не продвинулась там ни на метр.