Усиление ПВО: Великобритания предоставит Украине сотни ракет для защиты неба от россиян

Первую партию ракет производитель – британская компания Thales – передаст до конца 2024 года.

Украина получит от Великобритании 650 ракет для систем противовоздушной обороны в рамках выполнения обязательств Лондона по оказанию военной помощи. Общая стоимость контракта на производство универсальных ракет LMM (Lightweight Multirole Missile – легкая многоцелевая ракета) составит 162 млн. фунтов стерлингов, или более 213 млн. долларов США.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии. Объявление о пакете сделает министр обороны Британии Джон Хили на заседании Украинской оборонной контактной группы (формат "Рамштайн") 6 сентября.

Отмечается, что Хили также выступит с призывом к союзникам по поставкам вооружения Украине. Министр призывает партнеров ускорить поставки и увеличить объемы оружия и боеприпасов для Украины.

Первую партию ракет производитель – британская компания Thales – передаст до конца 2024 года, количество ракет в партии не разглашается. Кстати, ракеты LMM хорошо знакомы украинским военным и ценятся за свою универсальность. Непосредственно в ВСУ LMM используются в ПЗРК Martlet.

Этот ПЗРК эффективно используют против вражеских дронов-разведчиков. Украина получает и использует такие ракеты и ПЗРК с 2022 года. Портал "Милитарный" отмечает, что Британия заказала ракеты также в рамках увеличения учений украинских воинов по ПЗРК.

Напомним, недавно стало известно, что Великобритания заключила контракт на поставку для Украины снарядов советского образца калибра 152 миллиметра. Сумма контракта составила 300 миллионов фунтов стерлингов (393,2 млн. долларов США).