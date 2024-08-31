Эффективные и действенные: украинские военные показали реальное использование JDAM-ER для уничтожения моста через Сейм (видео)

У бомбы есть определенные особенности, однако пускать их приходится особым образом из-за активности ПВО врага

В Воздушных силах ВСУ опубликовали видео, на котором показано уничтожение моста через реку Сейм в Курской области. Украинский МиГ-29 использовал для этого авиабомбы GBU-62 JDAM-ER.

На видео также можно разглядеть пилота – это Вадим "Karaya" Ворошилов. В издании "Дифенс экспресс" смогли локализовать место прилета бомбы и ее пуска над Сумщиной, что позволило лучше понять дальность использования боеприпаса при пуске из режима кабрирования с маловысотного полета.

Стоит отметить, что JDAM-ER используются в Украине более года – с весны 2023 года. Устанавливают их на советские самолеты МиГ-29 и Су-27. Особенность JDAM-ER – точность и возможность осуществить сброс бомбы за пределами действия российских ЗРК. При высоте 12 км, дальность использования этой бомбы 72 км.

Однако из-за работы вражеской авиации и ПВО использовался режим кабрирования с маловысотного полета. При таком сбросе самолет летит на минимальной высоте, а только перед пуском набирает. В таком случае дальность – 40 км. Высота проведения пуска неизвестна.

JDAM-ER – программируемая крылатая бомба, этот процесс загрузки полетной задачи был показан на видео. Если боеприпас с JDAM направляется на цель, то он приводится инерционной системой наведения, имеет точный GPS-приемник, позволяющий не допустить отклонения более 11 метров. Если работа GPS подавит РЕБ, бомба автоматически перенаправляется на источник помех.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина активно развивает и свое вооружение. После презентации дроно-ракеты "Паляница" стало известно об испытаниях украинской баллистической ракеты.