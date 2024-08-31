Ефективні та дієві: українські військові показали реальне використання JDAM-ER для знищення мосту через Сейм (відео)

У бомби є певні особливості, однак пускати їх доводиться особливим чином через активність ППО ворога

В Повітряних силах ЗСУ опублікували відео, на якому показане знищення моста через річку Сейм в Курській області. Український МіГ-29 використав для цього авіабомби GBU-62 JDAM-ER.

На відео також можна розгледіти пілота — це Вадим "Karaya" Ворошилов. У виданні "Діфенс експрес" змогли локалізувати місце прильоту бомби та її пуску, над Сумщиною, що дало можливість краще зрозуміти дальність використання боєприпасу при пуску з режиму кабрування з маловисотного польоту.

Варто зауважити, що JDAM-ER використовуються в Україні понад рік — з весни 2023 року. Встановлюють їх на радянські літаки МіГ-29 та Су-27. Особливість JDAM-ER — влучність та можливість здійснити скидання бомби за межами дії російських ЗРК. При висоті 12 км дальність використання цієї бомби 72 км.

Однак через роботу ворожої авіації та ППО, використовувався режим кабрування з маловисотного польоту. При такому скиданні літак летить на мінімальній висоті, а лише перед пуском набирає. В такому випадку дальність — 40 км. Висота проведення пуску не відома.

JDAM-ER — програмована крилата бомба, цей процес завантаження політного завдання був показаний на відео. Якщо боєприпас з JDAM спрямовують на ціль, то він наводиться інерційною системою наведення, має точний GPS-приймач, що дозволяє не допустити відхилення більш як 11 метрів. Якщо роботу GPS придушить РЕБ, бомба автоматично перенаправляється на джерело перешкод.

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