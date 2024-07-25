Британия заказала для Украины ракеты Martlet: где и как они используются

В Украине ракета показала эффективность против дронов-разведчиков

Великобритания заказала у британской компании Thales UK ракеты Martlet (LMM). Часть заказа будет направлена Украине.

Об этом говорится на официальной странице Министерства обороны Британии. Martlet называются "универсальными ракетами, которые можно использовать против таких угроз, как беспилотники, вертолеты и небольшие морские цели". И действительно так. В британской армии ракеты используются в средствах ПВО, переносных пехотных системах, устанавливаются на вертолеты.

В украинской армии ракета известна как часть ПЗРК LMM Martlet. Стартовая масса ракеты – 13 кг, она длиной 1,3 метра. Вес боевой части – 3 кг, при сбитии воздушной цели подрывается неконтактным лазерным взрывателем. Ракета имеет два типа наведения — инфракрасное и лазерное лучевое. Ракета идет отдельно в тубусе и становится ПЗРК в комплекте с прибором наведения и аккумулятором. Ракета управляется самим оператором с помощью джойстика. Дальность поражения целей – от 5 до 9 км.

Этот ПЗРК эффективно используют против вражеских дронов-разведчиков. Украина получает и использует такие ракеты и ПЗРК с 2022 года. Портал "Милитарный" отмечает, что Британия заказала ракеты также в рамках увеличения учений украинских воинов по ПЗРК.

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