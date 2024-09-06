Посилення ППО: Британія надасть Україні сотні ракет для захисту неба від росіян

Першу партію ракет виробник – британська компанія Thales – передасть до кінця 2024 року

Україна отримає від Великої Британії 650 ракет для систем протиповітряної оборони у рамках виконання зобов'язань Лондона з надання військової допомоги. Загальна вартість контракту на виробництво універсальних ракет LMM (Lightweight Multirole Missile – легка багатоцільова ракета) складе 162 млн фунтів стерлінгів, або понад 213 млн доларів США.

Про це офіційно повідомило Міністерство оборони Британії. Оголошення про пакет зробить міністр оборони Британії Джон Хілі під час засідання Української оборонної контактної групи (формат "Рамштайн") 6 вересня.

Зазначається, що Хілі також виступить із закликом до союзників щодо постачань озброєння Україні. Міністр закликає партнерів прискорити постачання та збільшити обсяги зброї та боєприпасів для України.

Першу партію ракет виробник – британська компанія Thales – передасть до кінця 2024 року, кількість ракет в партії не розголошується. Доречі, ракети LMM добре знайомі українським військовим та цінуються за свою універсальність. Безпосередньо в ЗСУ LMM використовуються у ПЗРК Martlet.

Цей ПЗРК ефективно використовують проти ворожих дронів-розвідників. Україна отримує та використовує такі ракети й ПЗРК з 2022 року. Портал "Мілітарний" зазначає, що Британія замовила ракети також в рамках збільшення навчань українських вояків з ПЗРК.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Велика Британія уклала контракт на постачання для України снарядів радянського зразка калібру 152 міліметри. Сума контракту склала 300 мільйонів фунтів стерлінгів (393,2 млн доларів США).