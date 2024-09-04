Британія уклала контракт на виробництво снарядів для України: яку суму витратять

Снарядний контракт було укладено в рамках надання Україні допомоги на мільярд фунтів стерлінгів

Велика Британія уклала контракт на постачання для України снарядів радянського зразка калібру 152 міліметри. Сума контракту склала 300 мільйонів фунтів стерлінгів (393,2 млн доларів США).

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії. Зазначається, що снарядний контракт було укладено в рамках надання Україні допомоги на мільярд фунтів стерлінгів, перші снаряди очікуються до кінця 2024 року.

"Прем’єр-міністр оголосив про найбільший пакет підтримки IFU в історії на саміті НАТО в липні з контрактом на 300 мільйонів фунтів стерлінгів на поставку 152-мм артилерійських снарядів для постачання Україні гармат радянських часів. Він також підтвердив 3 мільярди фунтів стерлінгів допомоги Україні для України на рік, скільки буде потрібно. Міністр оборони підтвердив, що сьогодні підписаний контракт на 300 мільйонів фунтів стерлінгів, і очікується, що до кінця року буде поставлено тисячі снарядів, що значно збільшить запаси в Україні та узгодить уряд з прискоренням поставок військової підтримки", – сказано у повідомленні.

В Міноборони Британії додали, що контракт передбачає виготовлення щонайменше 120 тисяч снарядів протягом наступних 18 місяців. Перші снаряди Україна отримає вже до кінця 2024 року, а угода дозволить розширити виробничий потенціал Європи та зберегти критично важливі для України ланцюжки постачань.

Нагадаємо, що в США на снарядному заводі в Скрентоні, штат Пенсільванія, який працює майже виключно на потреби України, вдалося на 50% збільшити виробництво снарядів калібру 155 міліметрів. Майже всі снаряди, вироблені на цьому підприємстві, передаються Україні у рамках військової допомоги.

Загалом, за даними уряду США, з 2022 року США передали Україні вже понад три мільйони артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Це в два рази менше, ніж кількість 152-мм снарядів, які передала Росії Північна Корея.