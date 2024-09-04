Британия заключила контракт на производство снарядов для Украины: какую сумму потратят

Снарядный контракт был заключен в рамках предоставления Украине помощи на миллиард фунтов стерлингов

Великобритания заключила контракт на поставку для Украины снарядов советского образца калибра 152 миллиметра. Сумма контракта составила 300 миллионов фунтов стерлингов (393,2 млн. долларов США).

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании. Отмечается, что снарядный контракт был заключен в рамках предоставления Украине помощи в миллиард фунтов стерлингов, первые снаряды ожидаются до конца 2024 года.

"Премьер-министр объявил о крупнейшем пакете поддержки IFU в истории на саммите НАТО в июле с контрактом на 300 миллионов фунтов стерлингов на поставку 152-мм артиллерийских снарядов для поставок Украине орудий советских времен. Он также подтвердил 3 миллиарда фунтов стерлингов помощи Украине для Украины в год, сколько потребуется. Министр обороны подтвердил, что сегодня подписан контракт на 300 миллионов фунтов стерлингов, и ожидается, что до конца года будут поставлены тысячи снарядов, что значительно увеличит запасы в Украине и согласует правительство с ускорением поставок военной поддержки", – сказано в сообщении.

В Минобороны Британии добавили, что контракт предусматривает изготовление не менее 120 тысяч снарядов в течение следующих 18 месяцев. Первые снаряды Украина получит уже до конца 2024 года, а соглашение позволит расширить производственный потенциал Европы и сохранить критически важные для Украины цепочки поставок.

Напомним, что в США на снарядном заводе в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, работающем почти исключительно на нужды Украины, удалось на 50% увеличить производство снарядов калибра 155 миллиметров. Почти все снаряды, производимые на этом предприятии, передаются Украине в рамках военной помощи.

В общей сложности, по данным правительства США, с 2022 года США передали Украине уже более трех миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Это в два раза меньше, чем количество 152-мм снарядов, которые передала России Северная Корея.