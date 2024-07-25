Британія замовила для України ракети Martlet: де та як вони використовуються

В Україні ракета показала ефективність проти дронів-розвідників

Велика Британія замовила в британської компанії Thales UK ракети Martlet (LMM). Частина замовлення буде спрямована Україні.

Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства оборони Британії. Martlet називаються "універсальними ракетами, які можна використовувати проти таких загроз, як безпілотники, гелікоптери та невеликі морські цілі". І це дійсно так. В британській армії ракети використовуються в засобах ППО, переносних піхотних системах, встановлюються на гелікоптери.

В українській армії ракета знана як частина ПЗРК LMM Martlet. Стартова маса ракети — 13 кг, вона довжиною 1,3 метра. Вага бойової частини — 3 кг, при збитті повітряної цілі підривається неконтактним лазерним підривником. Ракета має два типи наведення — інфрачервоне та лазерне променеве. Ракета йде окремо в тубусі і стає ПЗРК в комплекті з приладом наведення та акумулятором. Ракета керується самим оператором за допомогою джойстика. Дальність ураження цілей — від 5 до 9 км.

Цей ПЗРК ефективно використовують проти ворожих дронів-розвідників. Україна отримує та використовує такі ракети й ПЗРК з 2022 року. Портал "Мілітарний" зазначає, що Британія замовила ракети також в рамках збільшення навчань українських вояків з ПЗРК.

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