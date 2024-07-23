Україна могла отримати від Хорватії літаки Ан-32Б: що про них відомо (фото)

Літак, зроблений в Україні, повернувся на Батьківщину

Одна з країн, які підтримують Україну — Хорватія. Ця європейська держава могла віддати свої два транспортні літаки Ан-32Б і чималий перелік озброєння.

Як розповідає портал "Діфенс експрес", один з таких літаків вже бачили з опізнавальними знаками ДСНС. Ці два літаки Хорватія придбала в 1995 році. Вони активно використовувалися для розгортання хорватської армії до поставлення на зберігання в 2012 році.

З один із літаків був інцидент із влучанням блискавки під час польоту з Афганістану. Однак літак сів без проблем, що свідчить про якість літаків "Антонов". Покупців на літаки шукали з 2014 року, адже в країни не було грошей на капітальний ремонт у 2012 і врешті їх законсервували.

Український Ан-32Б

Ан-32Б – літак з двома моторами, призначений для транспортування вантажів. Його також використовують для десантування чи перевезення поранених. Це модифікація Ан-32 зі збільшеною на 500 кг вантажністю.

Льотні характеристики

Крейсерська швидкість — 460 км/год

Практична дальність — 800 км

Практична висота польоту — 8000 км.

Окрім передачі літаків йдеться і про перелік озброєння. Окрім вже відомих поставок від Хорватії у вигляді гелікоптерів Мі-8, гармат М-46 та мінометів Rak, можливо йдеться про передачу гаубиць Д-30, автоматів Zastava M70, штурмових гвинтівок FN FAL, ПЗРК "Ігла" та "СтрІла-2", а також боєприпасів та амуніції.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання на фронті 155 мм САУ Archer. Її максимальна дальність звичайним снарядом — 30 км.