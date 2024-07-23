Украина могла получить от Хорватии самолеты Ан-32Б: что о них известно (фото)

Самолет, сделанный в Украине, вернулся на Родину

Одна из стран, поддерживающих Украину – Хорватия. Это европейское государство могло отдать свои два транспортных самолета Ан-32Б и немалый перечень вооружения.

Как рассказывает портал "Дифэнс экспресс", один из таких самолетов уже видели с опознавательными знаками ГСЧС. Эти два самолета Хорватия приобрела в 1995 году. Они активно использовались для развертывания хорватской армии для поставки на хранение в 2012 году.

Один из самолетов произошел инцидент с попаданием молнии во время полета из Афганистана. Однако самолет сел без проблем, что свидетельствует о качестве самолетов "Антонов". Покупателей на самолеты искали с 2014 года, ведь у страны не было денег на капитальный ремонт в 2012 году и в конце концов их законсервировали.

Украинский Ан-32Б

Ан-32Б – самолет с двумя моторами, предназначенный для транспортировки грузов. Его также используют для десантирования или перевозки раненых. Это модификация Ан-32 с увеличенной на 500 кг грузоподъемностью.

Летные характеристики

Крейсерская скорость – 460 км/ч

Практическая дальность — 800 км

Практическая высота полета – 8000 км.

Кроме передачи самолетов, речь идет и о перечне вооружения. Кроме уже известных поставок от Хорватии в виде вертолетов Ми-8, пушек М-46 и минометов Rak, речь идет о передаче гаубиц Д-30, автоматов Zastava M70, штурмовых винтовок FN FAL, ПЗРК "Игла" и "Стрела-2", а также боеприпасы и амуниции.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании на фронте 155 мм САУ Archer. Ее максимальная дальность обычным снарядом – 30 км.