Bradley допомагає ЗСУ у штурмі Нью-Йорку: що це за броньовик (відео)

Основна задача Bradley — доставка десанту

Селище Нью-Йорк на Донеччині наразі є вогнищем боїв — воно належить до Торецької міської громади, яку окупанти намагаються захопити. Росіяни намагаються прорватися на південному заході Нью-Йорка.

Українські військові утримують селище та вибивають ворога із захоплених позицій. У цьому їм допомагає американська техніка. Так, на АрміяTV показали відео бою, коли бійці штурмового батальйону "Скала" та Bradley 47 мехбригади намагались вибити окупантів з захоплених будинків та підвалів Нью-Йорка.

Як розповідав "Мілітарний", Україна отримала Bradley M2A2 ODS-SA. Вага цієї машини понад 34 тонни, може розвивати швидкість до 61 км/год. Захист вдосконалений у порівнянні з попередніми версіями броньовика, також має комплекти динамічного захисту BRAT. Озброєння Bradley — 25-мм гармата, кулемет, протитанковий ракетний комплекс TOW. Екіпаж — 3 людини, десант — до шести піхотинців.

Зазначимо, що машину хвалять за маневреність, потужність та вогневу міць. До прикладу, ця БМП змогла вивести з ладу систему керування російського танку Т-90 та знешкодити його. Засвітились ці машини при звільненні Роботиного на Запорізькому напрямку, а також на Авдіївському напрямку з осені 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання на фронті САУ Archer. Ця шведська артилерія б’є далеко та влучно.