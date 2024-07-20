"Іскандер" над Одесою могли збити з цього комплексу: експерти назвали 2 варіанти (фото)

Україна могла посилити захист в повітрі

Російські окупанти щодня обстрілюють Україну ракетами, КАБами, з іншої зброї. Напередодні, в Миколаєві вони вбили трьох людей, влучивши в дитячий майданчик — серед загиблих десятирічний хлопчик.

Мішенню атак Росії часто стає Одеса. Як повідомляє Defense Express, місто могло отримати захист від балістичних ракет. Офіційно про це було повідомлено 18 липня: речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів про перше збиття ОТРК іскандер над Одесою.

Експерти зазначають, що лише два види засобів протиповітряної оборони можуть боротися з балістичними загрозами, серед тих що має Україна, — це Patriot та SAMP/T.

Україна мала отримати додатково обидва комплекси. Зазначимо що вони також можуть боротися із іншими видами ракет, які наробили чимало лиха в Україні. Це "Оникс", Х-22 та Х-32. Ракети "Кинжал" та "Циркон" також можуть бути збиті із цих комплексів.

Основні характеристики систем ППО

ЗРК Patriot

Patriot може перехопити ракету на відстані від 3 до 80 км, балістичні цілі — в 20 км. Висота збиття цілей — до 24 км.

ЗРК SAMP-T

Комплекс SAMP-T проєктувався саме для збиття балістичних цілей. Він може збити ракету, яка рухається зі швидкістю понад 3 тис. км/год. Дальність збиття інших повітряних цілей — від 3 до 100 км, балістичних ракет — від 3 до 35 км. Висота ураження — 25 км.

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