"Искандер" над Одессой могли сбить из этого комплекса: эксперты назвали 2 варианта (фото)

Украина могла усилить защиту в воздухе

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Украину ракетами, КАБами, из другого оружия. Накануне, в Николаеве они убили трех человек, попав в детскую площадку среди погибших десятилетний мальчик.

Мишенью атак России часто становится Одесса. Как сообщает Defense Express, город мог получить защиту от баллистических ракет. Официально об этом было сообщено 18 июля: спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о первом избиении ОТРК искандера над Одессой.

Эксперты отмечают, что только два вида средств противовоздушной обороны могут бороться с баллистическими угрозами, среди которых есть Украина — это Patriot и SAMP/T.

Украина должна была получить дополнительно оба комплекса. Отметим, что они также могут бороться с другими видами ракет, которые наделали немало бед в Украине. Это "Оникс", Х-22 и Х-32. Ракеты "Кинжал" и "Циркон" также могут быть сбиты из этих комплексов.

Основные характеристики систем ПВО

ЗРК Patriot

Patriot может перехватить ракету на расстоянии от 3 до 80 км, баллистические цели – в 20 км. Высота убытка целей – до 24 км.

ЗРК SAMP-T

Комплекс SAMP-T проектировался именно для сбивания баллистических целей. Он может сбить ракету, которая двигается со скоростью более 3 тыс. км/ч. Дальность сбивания других воздушных целей – от 3 до 100 км, баллистических ракет – от 3 до 35 км. Высота поражения – 25 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании еще советской пушки "Мста-Б" на фронте. Буксированная гаубица помогает артиллеристам "Азова".