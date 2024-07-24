Bradley помогает ВСУ в штурме Нью-Йорка: что это за броневик (видео)

Основная задача Bradley – доставка десанта

Поселок Нью-Йорк на Донетчине является очагом боев — он принадлежит к Торецкой городской общине, которую оккупанты пытаются захватить. Россияне пытаются прорваться на юго-западе Нью-Йорка.

Украинские военные удерживают поселок и выбивают врага с восторженных позиций. В этом им помогает американская техника. Так, на АрмияTV показали видео боя, когда бойцы штурмового батальона "Скала" и Bradley 47 мехбригады пытались выбить оккупантов из захваченных домов и подвалов Нью-Йорка.

Как сообщал "Милитарный", Украина получила Bradley M2A2 ODS-SA. Вес этой машины свыше 34 тонн, может развивать скорость до 61 км/ч. Защита усовершенствована по сравнению с предыдущими версиями броневика, а также имеет комплекты динамической защиты BRAT. Вооружение Bradley – 25-мм пушка, пулемет, противотанковый ракетный комплекс TOW. Экипаж – 3 человека, десант – до шести пехотинцев.

Отметим, что машину хвалят за маневренность, мощность и огневую мощь. К примеру, эта БМП смогла вывести из строя систему управления российского танка Т-90 и обезвредить его. Засветились эти машины при освобождении Роботино на Запорожском направлении, а также на Авдеевском направлении с осени 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании на фронте САУ Archer. Эта шведская артиллерия бьет далеко и точно.