Росіяни намагаються захопити Курахове та Вугледар: чому для них ці міста важливі — ISW

Армія РФ вже намагалася захопити Вугледар, проте зазнала невдачі

Російські війська активізували спроби захопити Курахове та Вугледар у Донецькій області. Їхня мета — не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російські війська з початку вересня значно посилили наступальні дії поблизу Вугледару та досягли незначних тактичних успіхів у цьому районі. Згідно з геолокаційними кадрами, росіяни нещодавно просунулися до центру Пречистівки (на захід від Вугледару). Водночас, зазначають аналітики, на тлі активізації під Вугледаром, у найближчій перспективі не очікується зниження наступальних зусиль РФ в інших точках на заході Донецької області.

Російські війська активізували наступальні операції поблизу Вугледара невдовзі після того, як почали розширювати південний фланг Покровського виступу. Їм вдалося частково розширити південну ділянку Покровського виступу і росіяни продовжують зусилля щодо тактичного охоплення українських позицій на схід від Гірника та на північ від Красногорівки.

"Активізація Росії біля Вугледару, ймовірно, спрямована на тиск на західний фланг української оборони в районі на захід і на південний захід від Донецька, оскільки російські сили наближаються до Курахового на східному фланзі. Російські наступальні операції вздовж траси О-0532 між Костянтинівкою та Вугледаром дають російським військам шляхи для просування, які б підтримали спробу захопити Курахове на півночі, так і російські зусилля щодо охоплення та захоплення Вугледару на заході", — пояснили аналітики.

На їхню думку, російське військове командування, ймовірно, сподівається, що можливе захоплення Курахового та Вугледару дасть їх армії досягти швидких тактичних успіхів уздовж шосе Н-15. Однак, на думку аналітиків, росіяни зіштовхнуться з проблемами при спробі захопити ці населені пункти.

Якщо РФ все ж таки вдасться захопити Вугледар, буде усунено український опорний пункт, який не давав російським військам просунутися до шосе H-15 з півдня. Водночас, зазначають у ISW, захоплення Вугледара не буде вирішальним фактором для виходу армії РФ на шосе.

"Вугледар знаходиться за 23 кілометри на південь від шосе H-15, а територія між Вугледаром і шосе в основному складається з відкритих полів, які вимагали б від російських військ проведення успішних механізованих штурмів для більш швидкого тактичного досягнення", — пишуть аналітики.

При цьому можливе захоплення Курахового позбавить українські війська важливої оборонної точки. Однак населені пункти на захід від нього вздовж шосе H-15 також дають можливості для оборони, і немає підстав вважати, що російські сили зможуть швидше просуватися на захід від Курахового, якщо українські сили вирішать оборонятися у цих населених пунктах, вважають у ISW.

Там додали, що основним пріоритетом російського військового командування залишається Покровськ. Ймовірно, посилення наступу на заході Донецької області є другорядним. Основна його мета, вірогідно, у тому, щоб скувати українські сили на заході Донецької області та не допустити їх передислокації для посилення оборони Покровська.

Як повідомляв "Телеграф", головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українським військовим вдалося зупинити просування росіян на Покровському напрямку. За останніх 6 днів армія Росії не просунулась там ні на метр.