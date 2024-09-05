Зупинили просування РФ біля Покровська і не тільки: головні заяви Сирського з інтервʼю CNN

Українські війська обмежили російських окупантів в можливості маневрування

Український військовим вдалося зупинити просування росіян на Покровському напрямку. За останні 6 днів армія Росії не просунулась там ні на метр.

Про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, вибрана Україною стратегія працює.

"Ми позбавили їхньої здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення за іншими напрямками. І це послаблення, безперечно, відчувається в інших областях. Спостерігаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність настання зменшилися", — зазначив головнокомандувач.

Варто зазначити, що в цьому інтерв'ю Сирський зробив ще декілька заяв. Зокрема, вони стосувалися операції ЗСУ в Курській області:

Курська операція була успішною і знизила загрозу ворожого наступу. Вона почалася, щоб не дати Росії звідти наступати, відтягнути російські сили з інших напрямків, запобігти обстрілам прикордоння та підняти бойовий дух ЗСУ та українців;

РФ перекинула десятки тисяч військ під Курськ, у тому числі деякі з найкращих своїх десантно-штурмових військ;

першочергове завдання — збільшення кількості військових. Але мобілізовані проходять менший термін підготовки, чим потрібно. Динаміка на фронті вимагає якомога швидшого перекидання нових сил;

у Росії є перевага в авіації, ракетах, артилерії, кількості використаних боєприпасів, в особовому складі, танках, бойових машинах піхоти, тому Україна змушена розумніше та ефективніше вести війну. Зокрема, використовувати безпілотники та високотехнологічну зброю;

затримки у військовій допомозі США дійсно спричинили серйозні невдачі на полі бою та призвели до падіння морального духу.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, що можлива втрата Покровська не означатиме, що Україна програла війну. За його словами, битва за Покровськ буде залежати від того, які ми матимемо ресурси і які будуть ухвалені рішення нашим командуванням.