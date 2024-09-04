Битва за Покровськ тільки починається: військовий аналітик порівняв його з Бахмутом і Авдіївкою

Кожен будинок Покровська стане для ЗСУ фортифікацією, а підвал — укриттям, каже ветеран АТО

Тривалий наступ російських окупантів на Покровськ Донецької області і підхід ворога до міста упритул не означає його автоматичного взяття. І на те є декілька об’єктивних причин, котрі базуються на досвіді ведення російсько-української війни на Донбасі.

Про це військовий аналітик та ветеран АТО Євген Дикий розповів у коментарі "Телеграфу".

Більше читайте на "Телеграфі" у статті: "Все, що потрібно знати про битву за Покровськ: причини просування РФ, прогнози, обстановка та наслідки".

— Я нагадаю, що до Бахмута росіяни дійшли швидко і легко, а сам Бахмут після цього брали 10 місяців. До Авдіївки росіяни дійшли за кілька тижнів, а брали її після цього чотири місяця. Авдіївка значно менша за Покровськ… Давайте навіть подивимося, що відбувається зараз — Часів Яр. Маленьке містечко, значно менше за Покровськ, росіяни підійшли до нього чотири з половиною місяці тому. І от за цей час сам Часів Яр так і не пройшли. Вони й досі десь умовно посередині, — каже військовий експерт.

За словами Дикого, весь досвід цієї війни показує, що коли починаються бої у міській забудові, де кожен будинок стає фортифікацією, а підвал — укриттям, ЗСУ здатні затримувати ворога дуже довго і завдати йому дуже важких втрат. І тільки після того, як ворог дійде до Покровська, почнеться сама битва за місто.

— Може, ми втрачаємо Покровськ як тилове місто, але це не означає, що ми втрачаємо Покровськ з військової точки зору. Битва за Покровськ тільки почнеться і тримати його, як свідчить досвід, можна довгими місяцями. Тобто сама битва може бути дуже довгою і необов’язково успішною для ворога. А якщо й успішною, то за багато місяців і багато втрат. Зради тут немає – є важка війна, — резюмував військовий аналітик.

Раніше "Телеграф" писав, що військовий аналітик назвав три причини, чому росіяни просуваються під Покровськом.