Россияне нашли еще одну точку давления на фронте: в ВСУ рассказали детали (карта)

Сейчас это оборонный рубеж украинских сил

Россияне пытаются преодолеть канал Северский Донец-Донбасс и сделать плацдарм на правом берегу. Однако им это не удается.

"На сегодняшний день это наш оборонительный рубеж, который враг пытается преодолеть… он бы хотел вообще пересечь канал и пытаться двигаться дальше. Сделать небольшой плацдарм на правом берегу, то что он уже довольно долго пытается сделать около двух мест. Там, где направление Калиновское, и ему не удается", — рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире КИЕВ24.

Уже оттуда россияне, по его словам, планируют выходить на другое оперативное пространство. Однако российской армии не удается преодолеть канал Северский Донец-Донбасс.

"Однако это ему (врагу, – ред.) не удается, и в ближайшее время никак не удастся, как бы он ни пытался это сделать", – резюмировал пресс-офицер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно выводам аналитиков ISW, российские войска активизировали попытки захватить Курахово и Угледар в Донецкой области. Их цель – не допустить передислокации украинских войск для усиления обороны Покровска.