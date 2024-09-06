Виноваты обломки: под Львовом произошел масштабный пожар (фото и видео)

Пожар возник в двух населенных пунктах

Россия устроила бессонную ночь для жителей нескольких областей Украины. 44 беспилотниками ночью атаковала русская армия наши территории. К сожалению, из-за падения обломков есть повреждения на Львовщине.

В частности, в селе Мурованое Львовского района произошло падение обломков БПЛА, в результате чего произошел пожар. На момент прибытия пожарных горело 4 грузовика, их до утра потушили. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Ликвидировали возгорание с помощью 6 единиц спецтехники и 32 спасателя. К счастью, погибших или травмированных нет.

Кроме того, возгорание произошло вблизи Малехова, что также недалеко от Львова. В результате падения обломков беспилотников загорелись складские помещения. Пожар потушили. К счастью, здесь тоже никто не пострадал.

В целом, Львовщину атаковали тремя беспилотниками. Силы ПВО их уничтожили.

Чем ночью россияне "кошмарили" Украину

В Воздушных Силах ВСУ рассказали, что в ночь с 5 на 6 сентября российская армия атаковала Украину двумя ракетами — Х-59 и Х-31П. Выпустили их из Луганской и Брянской областей. Также россияне использовали 44 "шахеда", которые запускали из Курска, Приморско-Ахтарска, а также мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 8 утра сбито уже 27 БПЛА. Восемь также считаются локационно потерянными (вероятно, их заглушили средства РЭБ и они упали). Боевая работа продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о прошедшей атаке на Львов. Там российская ракета убила маму и троих дочерей.