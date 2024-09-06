Винні уламки: під Львовом сталася масштабна пожежа (фото та відео)

Пожежа виникла у двох населених пунктах

Росія влаштувала чергову безсонну ніч для мешканців кількох областей України. 44 безпілотниками вночі атакувала російська армія наші території. На жаль, через падіння уламків є пошкодження на Львівщині.

Зокрема, у селі Муроване Львівського району відбулось падіння уламків БПЛА, у результаті чого здійнялась пожежа. На момент прибуття пожежників горіло 4 вантажівки, їх до ранку загасили. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Львівській області.

Ліквідовували займання за допомогою 6 одиниць спецтехніки та 32 рятувальники. На щастя, загиблих чи травмованих немає.

Крім того, загоряння відбулось поблизу Малехова, що також недалеко від Львова. Унаслідок падіння уламків безпілотників загорілись складські приміщення. Пожежу також загасили. На щастя, тут також ніхто не постраждав.

Загалом Львівщину атакували трьома безпілотниками. Сили ППО їх знищили.

Чим вночі росіяни "кошмарили" Україну

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що у ніч з 5 на 6 вересня російська армія атакувала Україну двома ракетами — Х-59 та Х-31П. Випустили їх з Луганської та Брянської областей. Також росіяни використали 44 "шахеди", які запускали з Курська, Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 8 ранку збито уже 27 БПЛА. Вісім також вважаються локаційно втраченими (ймовірно, їх заглушили засоби РЕБ і вони упали). Бойова робота триває.

Раніше "Телеграф" розповідав про минулу атаку на Львів. Там російська ракета вбила маму та трьох доньок.