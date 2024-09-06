Росіяни знайшли ще одну точку тиску на фронті: у ЗСУ розповіли деталі (карта)

Зараз це — оборонний рубіж українських сил

Росіяни намагаються подолати канал Сіверський Донець-Донбас, та зробити плацдарм на правому березі. Проте їм це не вдається.

"На сьогодні це наш оборонний рубіж, який ворог намагається подолати … він би хотів взагалі перетнути канал і намагатися рухатися далі. Зробити невеличкий плацдарм на правому березі, те що він вже досить тривалий час намагається зробити біля двох місць. Там, де напрямок Калинівське, і йому не вдається", — розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі КИЇВ24.

Вже звідти, росіяни, за його словами, планують виходити на інший оперативний простір. Проте російській армії не вдається подолати канал Сіверський Донець-Донбас.

"Однак це йому (ворогу, — ред.) не вдається, і найближчим часом ніяк не вдасться, як би він не намагався це зробити", — резюмував пресофіцер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно із висновками аналітиків ISW, російські війська активізували спроби захопити Курахове та Вугледар у Донецькій області. Їхня мета — не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська.