Тело подростка достали из-под завалов: РФ массово обстреляла Никополь, есть раненые (фото)

На город выпустили с десяток снарядов

В понедельник, 9 сентября, российская армия в очередной раз обстреляла Никополь Днепропетровской области. В результате артатаки погибла 16-летняя девушка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, также пострадали три человека.

"Из-за артобстрела россиян в Никополе погибла 16-летняя девочка. Работники ГСЧС достали ее из-под завалов поврежденного дома. К сожалению, она получила травмы несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

На снимках, опубликованных главой ОГА, видны масштабы разрушений и удара. У частных домов снесло ударом стены, выбило окна и двери.

Кроме этого, в результате российской атаки пострадали три человека. У всех людей осколочные ранения. В частности, 79-летний мужчина доставлен в больницу, ведь его состояние – средней тяжести. На месте 74-летний местный житель получил помощь, но отказался от госпитализации. Еще легкие травмы получила 66-летняя женщина.

"Военные России выпустили почти с десяток снарядов. В городе есть разрушения. Среди пострадавшего — частные дома", — добавил Лысак.

Напомним, что 7 сентября россияне ударили по рынку в Константиновке. В результате атаки три человека погибли и трое пострадали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне нанесли удар по Полтаве, вероятно, новой ракетой. Речь идет о новейшей российской ракете Х-69.