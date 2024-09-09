Тело подростка достали из-под завалов: РФ массово обстреляла Никополь, есть раненые (фото)
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На город выпустили с десяток снарядов
В понедельник, 9 сентября, российская армия в очередной раз обстреляла Никополь Днепропетровской области. В результате артатаки погибла 16-летняя девушка.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. По его словам, также пострадали три человека.
"Из-за артобстрела россиян в Никополе погибла 16-летняя девочка. Работники ГСЧС достали ее из-под завалов поврежденного дома. К сожалению, она получила травмы несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
На снимках, опубликованных главой ОГА, видны масштабы разрушений и удара. У частных домов снесло ударом стены, выбило окна и двери.
Кроме этого, в результате российской атаки пострадали три человека. У всех людей осколочные ранения. В частности, 79-летний мужчина доставлен в больницу, ведь его состояние – средней тяжести. На месте 74-летний местный житель получил помощь, но отказался от госпитализации. Еще легкие травмы получила 66-летняя женщина.
"Военные России выпустили почти с десяток снарядов. В городе есть разрушения. Среди пострадавшего — частные дома", — добавил Лысак.
Напомним, что 7 сентября россияне ударили по рынку в Константиновке. В результате атаки три человека погибли и трое пострадали.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне нанесли удар по Полтаве, вероятно, новой ракетой. Речь идет о новейшей российской ракете Х-69.