В Харькове раздалось несколько мощных взрывов: есть пострадавшие (видео)

После прилетов в некоторых районах Харькова исчезли вода и свет

Днем в субботу, 7 сентября, в Харькове прогремел ряд мощных взрывов. Сигнал воздушной тревоги раздался в 14:35.

Об угрозе применения ракет с баллистической траекторией полета с восточного направления сообщили в мониторинговой группе "єРадар".

Уже в 15.00 в харьковских пабликах сообщили о взрывах. Предварительно Россия обстреляла город КАБами. Одна из бомб упала в пригороде.

Около 15:50 стало известно еще об одном КАБ, который предварительно летел на Липцы. Опасность сохранялась и для районов Салтовка, Новые Дома и Немышлянского.

Уже через десять минут в городе прогремели два мощных взрыва. Харьковчан просили находиться в безопасных местах.

Сообщается также, что после прилета в некоторых районах Харькова исчезли вода и свет.

Глава Малоданиловской общины Харьковской области Александр Гололобов сообщил о том, что в одном из населенных пунктов общины произошел прилет на территории жилой застройки.

Как сообщили в Харьковской ОВА, все необходимые службы выехали на проверку мест попадания. По состоянию на 16:13 без пострадавших.

Через несколько минут, в 16:19, председатель Харьковской ОВА сообщил о том, что предварительные попадания были в садовое общество в Индустриальном районе Харькова, а также в частный сектор в Малой Даниловке. Кроме того, известно о попадании и в Салтовском районе Харькова — там розгорелся пожар.

По состоянию на 16.20 информации о пострадавших не поступало.

Уже в 16:30 появилась информация о том, что в результате российского удара один человек ранен, у другого — острая реакция на стресс. В жилой застройке разгорелся пожар. Таковы последствия прилета по Малоданиловской общине (северный пригород), сообщает "Общественное. Харьков".

Также в Малоданиловской ТГ, из-за российских обстрелов, уничтожены несколько домов, еще несколько десятков разрушены.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне ударили баллистикой по Павлограду. Враг направил на город пять баллистических ракет.