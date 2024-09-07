У Харкові пролунало кілька потужних вибухів: є постраждалі (відео)

Після прильотів у деяких районах Харкова зникли вода та світло

Вдень у суботу, 7 вересня, у Харкові прогриміла низка потужних вибухів. Сигнал повітряної тривоги пролунав о 14:35.

Про загрозу застосування ракет з балістичною траєкторією польоту зі східного напрямку повідомили у моніторинговій групі "Єрадар".

Вже о 15:00 в харківських пабліках повідомили про вибухи. Попередньо, Росія обстріляла місто КАБами. Одна з бомб впала у передмісті.

Близько 15:50 стало відомо про ще один КАБ, що попередньо летів на Липці. Небезпека зберігалася і для районів Салтівка, Нові Доми та Немишлянського.

Вже за десять хвилин у місті пролунали два потужних вибухи. Харків’ян просили перебувати у безпечних місцях.

Повідомляється також, що після прильотів у деяких районах Харкова зникли вода та світло.

Очільник Малоданилівської громади Харківської області Олександр Гололобов повідомив про те, що в одному з населених пунктів громади стався приліт на території житлової забудови.

Як повідомили в Харківській ОВА, всі необхідні служби виїхали на перевірку місць влучань. Станом на 16:13 — без постраждалих.

За кілька хвилин, о 16:19, голова Харківської ОВА повідомив про те, що попередньо влучання були у садове товариство в Індустріальному районі Харкова, а також у приватний сектор в Малій Данилівці. Крім того, відомо про влучання і в Салтівському районі Харкова — там вирує пожежа.

Станом на 16:20 інформації про постраждалих не надходило.

Вже о 16:30 з'явилася інформація про те, що внаслідок російського удару, одна людина поранена, інша має гостру реакцію на стрес. У житлові забудові розгорілася пожежа. Такими є наслідки прильоту по Малоданилівській громаді (північне передмістя), повідомляє "Суспільне. Харків".

Також у Малоданилівській ТГ, через російський обстріл, знищено декілька будинків, ще кілька десятків зруйновані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни вдарили балістикою по Павлограду. Ворог скерував на місто п'ять балістичних ракет.