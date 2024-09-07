По данным местных властей, "обломки беспилотника" упали на склад, где хранились боеприпасы

В России в Воронежской области в ночь на 7 марта было неспокойно. Регион атаковали беспилотники, местные власти заявили о якобы сбитии БПЛА, однако "обломки" упали прямо на склад с боеприпасами, которые вспыхнули и начали взрываться.

Об этом сообщили местные каналы и местные власти. Под атакой оказался Острогожский район Воронежской области.

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы якобы был подавлен украинский БПЛА. Но "обломки беспилотника" упали на склад, где хранились боеприпасы.

"По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения БПЛА возник пожар, опрокинувшийся на взрывоопасные предметы. Началась детонация", — написал он.

Между тем местные жители в соцсетях пишут, что было прямое попадание БПЛА, а не "обломки". Пожар, по их данным, длится уже более двух часов. Вдобавок появилось видео с горящего склада боеприпасов.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 сентября возле российской Твери работала ПВО. В сети тем временем появились сообщения о налете дронов, предварительно на аэродром Мигалово.

Как сообщалось ранее, 1 сентября неизвестные дроны наведались в Москву, из-за чего произошел взрыв на местном нефтеперерабатывающем заводе.