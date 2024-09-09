В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы: что известно

ПВО отработала по нескольким вражеским ударным беспилотникам

В Киеве ночью на 9 сентября во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Предварительно противовоздушная оборона в пригородах столицы отработала по российским ударным беспилотникам.

Об этом писали мониторинговые каналы. Киевская городская военная администрация сообщила о воздушной тревоге в городе и о работе ПВО.

"В пригороде столицы работает ПВО! Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении.

Отмечается, что один из ударных беспилотников подлетал со стороны Броваров (обезврежен), еще один находился около Василькова. Информации о последствиях сбивания нет, воздушная тревога не отменена.

Напомним, что оккупанты почти каждую ночь пытаются атаковать Киев. Так, ночью на 7 сентября во время воздушной тревоги в столице тоже раздались сильные взрывы. Противовоздушная оборона отработала по вражеским ударным беспилотникам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли киевлянам прятаться в школьных укрытиях и брать домашних животных. Как оказывается, в Киеве действует ряд ограничений и требований, а владельцам пушистиков могут отказать в доступе к бомбоубежищам.